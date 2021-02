V Občini Krško sredstva za nadaljevanje projekta dolgotrajne oskrbe

Krško, 1. februarja - V Občini Krško so zagotovili denar za nadaljevanje projekta dolgotrajne oskrbe, potem ko se je lani iztekel z evropskimi sredstvi podprt projekt Most, s katerim so vzpostavili koncept integrirane oskrbe na domu. Centru za socialno delo Posavje bodo v ta namen letno zagotavljali nekaj več kot 110.000 evrov, so sporočili s krške občine.