Melbourne, 1. februarja - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek in Nizozemka Arantxa Rus sta se prebili v drugi krog turnirja dvojic v Melbournu. Na Yarra Valley Classic sta v prvem krogu premagali Romunki Andreeo Mitu in Raluca-Ioano Olaru s 6:3 in 6:4. Dvoboj je trajal eno uro in 12 minut.