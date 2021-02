Reporter o potrebi po razpravi o problematiki spolnega nadlegovanja (1. 2.)

Ljubljana, 1. februarja - Nenad Glücks v komentarju Žrtve zunaj "politične korektnosti" piše o tem, da bi bilo v Sloveniji treba opraviti javno razpravo o spolnem nadlegovanju. Spolno nadlegovanje, spolno izsiljevanje in posilstva so teme, o katerih je treba vedno znova govoriti. Tudi moški so v današnjem svetu "enakosti" vse večkrat žrtve. Žrtve lažnih obtožb žensk.