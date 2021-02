Iz sveta obsodbe vojaškega udara v Mjanmaru

Washington, 1. februarja - Iz sveta se vrstijo obsodbe današnjega vojaškega udara v Mjanmaru. Med prvimi so se odzvale ZDA, ki so pozvale k ponovni vzpostavitvi demokracije in napovedale ukrepanje proti odgovornim. Dogajanje so ostro obsodili tudi v EU, kjer obenem pozivajo k izpustitvi priprtih, ter v Združenih narodih.