Ljubljana, 1. februarja - Novinarska konferenca poslanskih skupin SD, LMŠ, Levice in SAB o predlogu novele zakona o vrtcih, ki so ga vložili v zakonodajni postopek in se nanaša na spremembe glede obveznosti sofinanciranja zasebnih vrtcev s strani občin, bo danes ob 12.30 v novinarskem središču DZ (preddverje DS) na Šubičevi 4, so sporočili iz poslanske skupine SD.