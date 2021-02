Spominski muzej Auschwitz znova odprt pod strogimi zaščitnimi ukrepi

Varšava, 1. februarja - Nekdanje nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz, ki je urejeno kot muzej, je od danes ob ustreznih varnostnih ukrepih zaradi epidemije covida-19 znova odprto za obiskovalce. Med drugim so določili enosmerno pot ogleda, umaknili pa so tudi vitrine ter s tem pridobili več prostora in poskrbeli za manj zadrževanja ljudi na enem mestu.