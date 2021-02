Večer: Potrjene dolge zaporne kazni roparjema Dovganu in Kosu

Celje, 1. februarja - Celjski višji sodniki so po današnjem poročanju časnika Večer potrdili prvostopenjsko sodbo Alešu Dovganu in Dejanu Kosu, ki sta ropala na bencinskih črpalkah in poštah na širšem celjskem območju, v Ljubljani in Mariboru. 42-letni Dovgan je sedaj pravnomočno obsojen na 13 let zapora, 30-letnemu Kosu pa je sodišče potrdilo 12 let zaporne kazni.