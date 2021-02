Cene nafte nekoliko navzgor

Singapur, 1. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko zvišale. Cene so od sredine januarja razmeroma stabilne, potem ko so v prvi polovici januarja močno rasle. Poganjali so jih obeti, da bo cepivo proti novemu koronavirusu prinesel olajšanje v boju z naraščajočimi okužbami, a se to ni zgodilo.