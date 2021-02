Teniški igralci v karanteni zahtevali tudi mucke in kužke

Melbourne/Adelaide, 1. februarja - Teniški igralci in igralke so v obvezni 14-dnevni karanteni pred začetkom turnirjev na peti celini od organizatorjev zahtevali kopico bizarnih stvari, da bi se spopadli z bivanjem v hotelih. Med njimi celo mucke in kužke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.