Zvezde spet klonile v Raleighu, Draisaitl do šestih podaj

Raleigh, 1. februarja - Lanski finalisti severnoameriške hokejske lige NHL Dallas Stars so še drugič zaporedoma gostovali pri Carolina Hurricanes in po kazenskih strelih izgubili s 3:4. Prvi mož domače ekipe je bil Jordan Staal z golom in podajo, izkazal pa se je tudi vratar James Reimer, ki je zbral 26 obramb, zaustavil pa je tudi dva kazenska strela.