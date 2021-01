Liverpool zdaj najbližji zasledovalec klubov iz Manchestra

London, 31. januarja - Nogometaši Liverpoola so, kot je videti, prebrodili krizo in se vrnili v zmagovalne tire. V 21. krogu so na derbiju sosedov na lestvici s 3:1 premagali West Ham in zaustavili njegovo serijo zmag. Liverpoolčani so zdaj najbližji zasledovalci vodilnima kluboma iz Manchestra, za Cityjem zaostajajo za štiri, za Unitedom pa eno točko.