Dvorec Hošperk v Planini pri Rakeku bo po potresu saniran

Postojna, 1. februarja - Ob decembrskem silovitem potresu na Hrvaškem so bile precej poškodovane tudi ostaline dvorca Hošperk (Haasberg) v Planini pri Rakeku. Potrebna bo sanacija dvorca, ob katerem je prav lani znova zaživelo dogajanje. Zaradi nevarnosti dodatnega rušenja in razmočenih tal bodo morali z deli počakati do pozne pomladi.