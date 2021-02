Tik pred Pokljuko potrjeni grehi Andersa Besseberga

Ljubljana, 1. februarja - Norvežan Anders Besseberg je bil 25 let predsednik Mednarodne biatlonske zveze (IBU). Po škandalu na IBU in menjavi s Švedom Ohlejem Dahlinom se je s primerom spopadla zunanja neodvisna preiskovalna komisija, ki Bessebergu očita "sistematično podkupljivo in neetično ravnanje na čelu zveze".