Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. in 31. 1.)

Ljubljana, 31. januarja - Tuje tiskovne agencije so poročale o nezadovoljstvu staršev nad ponovnim zapiranjem šol v obalno-kraški in zasavski regiji, ki se je prevesilo v proteste. Poročale so tudi o koronski statistiki v minulih dneh in o tem, da bodo lahko prebivalci Slovenije, ki imajo na Hrvaškem kmetijske površine, mejo prehajali brez testiranja na novi koronavirus.