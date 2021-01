Primorske novice o ministrstvu proti okolju in prostoru (1. 2.)

Koper, 31. januarja - Marica Uršič Zupan v komentarju Ministrstvo proti okolju in prostoru piše o tem, da ministrstvo za okolje in prostor letos še izraziteje deluje v nasprotju s svojim imenom. To se je pokazalo tudi v primeru državnega prostorskega načrta za transportni plinovod M8 Kalce-Jelšane, ki ga želi zgraditi družba Plinovodi.