Protesti proti zaprtju šol danes v številnih krajih po državi

Maribor/Ljubljana/Koper, 31. januarja - Protesti zaradi zapiranja šol v regijah s slabšo epidemiološko sliko so se po sobotnem protestu v Trbovljah danes nadaljevali v številnih krajih po državi. Okoli sto protestnikov, tudi otrok, je svoje nestrinjanje z vladnimi odločitvami izrazilo v Ljubljani, kritiki ukrepov so se zbrali tudi v Mariboru, Kranju, Celju in drugod.