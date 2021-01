Napoli premagal Kurtićevo Parmo

Ljubljana, 31. januarja - Nogometaši iz Neaplja so na današnji tekmi 20. kroga italijanskega prvenstva premagali Parmo z 2:0 (1:0) in napredovali na četrto mesto. Za Napoli sta zadela Eljif Elmas v 32. in Matteo Politano v 82. minuti. Slovenski reprezentant Jasmin Kurtić je igral do 81. minute, njegova Parma pa je ostala na predzadnjem mestu v 20-članski ligi.