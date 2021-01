Slovenske košarkarice negativne na testih in pripravljene na ljubljanski mehurček

Ljubljana, 31. januarja - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je zbrana v Ljubljani, kjer jo v četrtek in soboto čakata zadnji dve tekmi v kvalifikacijah za EP 2021. Pred vstopom v mehurček oziroma varovano okolje so vse igralke in strokovni štab opravili teste na novi koronavirus, vsi izvidi pa so bili negativni, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.