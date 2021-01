Vreme: Padavine bodo ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji

Ljubljana, 31. januarja - V prvem delu noči bodo padavine ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji. Do jutra se bo delno zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Burja na Primorskem bo slabela in zjutraj ponehala. Jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Goriškem in ob morju malo nad 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.