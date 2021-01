Bruseljska policija pridržala najmanj 200 nasprotnikov protikoronskih ukrepov

Bruselj, 31. januarja - Policija v Bruslju je danes pridržala najmanj 200 ljudi, da bi preprečila dva protesta proti ukrepom, ki so jih belgijske oblasti sprejele za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Na posnetkih, ki so jih objavili belgijski mediji, je videti ljudi z napisi, s katerimi so pozivali k večji svobodi.