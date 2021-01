Danci najbolj zadovoljni iz Egipta, Slovencem spodletelo

pripravil Aleksander Đurić

Kairo, 31. januarja - V Kairu je padel zastor nad letošnjim svetovnim prvenstvom v rokometu. Najbolj zadovoljni Egipt zapuščajo Danci, ki so drugič zaporedoma osvojili zlato kolajno, med največjimi osmoljenci zaključnega turnirja so Slovenci, ki niso izpolnili primarnega cilja in se prebili v četrtfinale, tekmovanje so končali na devetem mestu.