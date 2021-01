Papež Frančišek razglasil dan starih staršev in ostarelih

Vatikan, 31. januarja - Papež Frančišek je danes sporočil, da bo Katoliška cerkev vsako četrto nedeljo v juliju praznovala dan starih staršev in ostarelih. Kot je dejal v redni tedenski molitvi, je starost darilo, starejši pa so vez med generacijami, na mlade prenašajo življenjske izkušnje, vendar so pogosto pozabljeni, poročajo tuje tiskovne agencije.