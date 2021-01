Ženski superveleslalom v Garmisch-Partenkirchnu bo v ponedeljek

Garmisch-Partenkirchen, 31. januarja - V Garmisch-Partenkirchnu se ob 11. uri, kot je bilo načrtovano, ni začel superveleslalom za svetovni pokal alpskih smučark. Zaradi goste megle so najprej preložili začetek tekme. Ta naj bi se po novem začela ob 13.30. Ker se razmere niso spremenile, so bili organizatorji tekmo prisiljeni odpovedati. To bodo skušali izpeljati v ponedeljek.