Evropske države zaradi novih različic koronavirusa spet zapirajo meje

pripravila Simona Grmek

Bruselj/Pariz/Berlin/Lizbona/Wuhan, 31. januarja - Vse več evropskih držav, med njimi Francija, Portugalska in Nemčija, zaradi širjenja novih različic novega koronavirusa zaostruje pogoje za vstop in zapira svoje meje. Skupina strokovnjakov WHO je medtem na Kitajskem v okviru preiskave izvora novega koronavirusa danes obiskala tržnico v Wuhanu, ki velja za verjetno prvo žarišče novega virusa.