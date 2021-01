V soboto ob 4619 PCR in hitrih testih potrdili 580 okužb z novim koronavirusom; umrlo 13 covidnih bolnikov

Ljubljana, 31. januarja - V Sloveniji so v soboto opravili 4619 PCR in hitrih testov ter potrdili 580 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 20 odstotkov, hitrih testov pa 4,4 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 1053 covidnih bolnikov, 165 jih je potrebovalo intenzivno nego. Domov so odpustili 43 oseb. 13 oseb je umrlo.