Milan ostaja na vrhu, Juventus začasno tretji

Bologna/Genova, 30. januarja - V italijanskem nogometnem državnem prvenstvu še naprej vodi Milan. Rdeče-črni so v 20. krogu v gosteh premagali Bologno z 2:1 in imajo po zmagi Interja proti Beneventu s 4:0 dve točki prednosti. Serijski prvak Juventus je v Genovi pri Sampdorii slavil z 2:0 in se začasno prebil na tretje mesto lestvice.