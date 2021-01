Nove točke za ACH in Calcit

Ljubljana, 30. januarja - Potem ko je že v petek svoje delo v 18. krogu uspešno opravil Merkur Maribor, sta to danes ponovila njegova glavna konkurenta ACH Volley in Calcit Volley, ki sta premagala Hišo na kolesih Triglav oziroma Krko. V tretji današnji tekmi pa so Hoče po hudem boju ugnale Panvito Pomgrad in se prebile na peto mesto prvenstvene razpredelnice.