Domnevnega morilca četverice v Dalmaciji našli mrtvega

Šibenik, 30. januarja - Moškega, ki naj bi danes na območju Vodic in Šibenika v Dalmaciji s strelnim orožjem ubil štiri ljudi, so našli mrtvega, je sporočila hrvaška policija. Po neuradnih informacijah si je sodil sam. Našli so ga poleg njegovega avtomobila, poročajo hrvaški mediji.