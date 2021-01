Jeseničani po zmagi nad borbenimi Kranjčani drugi finalisti DP

Kranj, 30. januarja - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so drugi finalisti slovenskega državnega prvenstva. V današnji drugi polfinalni tekmi so v gosteh premagali kranjski Triglav s 4:3 (1:0, 0:0, 3:3). Prvo tekmo so dobili s 5:0. V finalu bo njihov pričakovan tekmec stari slovenski hokejski znanec SŽ Olimpija.