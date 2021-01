Turčija in Rusija začeli skupen nadzor spoštovanja prekinitve ognja v Gorskem Karabahu

Baku, 30. januarja - Turčija in Rusija sta danes začeli skupno misijo nadzora spoštovanja prekinitve ognja na območju Gorskega Karabaha, ki sta jo Armenija in Azerbajdžan sklenila novembra lani. Odprli so turško-ruski center za nadzor nad prekinitvijo ognja. Predsednika Azerbajdžana Ilham Alijev in Rusije Vladimir Putin sta pozdravila odprtje centra.