Ruski milijarder trdi, da je "Putinova" palača ob Črnem morju njegova

Moskva, 30. januarja - Dva tedna po objavi videa o palači ob Črnem morju, ki naj bi bila last ruskega predsednika Vladimirja Putina, se je oglasil ruski poslovnež, ki trdi, da je on lastnik razkošnega dvorca. "Zdaj to ni več skrivnost," je dejal milijarder Arkadij Rotenberg.