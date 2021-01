Prvi naslov Brandovi, v nedeljo obračun Van Aert - van der Poel

Oostende, 30. januarja - Na svetovnem prvenstvu v ciklokrosu so danes v belgijskem Ostendeju podelili prva para kolajn. V ženski konkurenci je slavila Nizozemka Lucinda Brand, ki je bila za osem oziroma 19 sekund hitrejša od rojakinj Annemarie Worst in Denise Betsema. Vrhunec SP bo v nedeljo, ko bosta na delu Belgijec Wout Van Aert in Nizozemec Mathieu van der Poel.