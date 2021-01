Berlin, 30. januarja - Nogometaši münchenskega Bayerna so v tekmi 19. kroga nemške lige premagali Hoffenheim s 4:1 in ostali trdno na prvem mestu lestvice. Pred tem krogom najbližja zasledovalca Leipzig in Bayer Leverkusen se bosta v osrednjem obračunu kroga pomerila ob 18.30.