Severna Irska po sporu z EU zahteva odpravo protokola za preprečitev trde meje na irskem otoku

London/Bruselj/Dublin, 30. januarja - Severnoirska premierka Arlene Forster je danes zahtevala odpravo dela sporazuma o brexitu, katerega namen je preprečiti trdo mejo med Irsko in Severno Irsko. To je zahtevala, potem ko se je ta t. i. severnoirski protokol znašel v središču spora glede cepiv med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom.