Na Tajvanu prva žrtev covida-19 od lanskega maja

Taipei, 30. januarja - Na Tajvanu so danes zabeležili prvo smrtno žrtev covida-19 od maja lani, s čimer se je skupno število žrtev bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus, povzpelo na osem. Na 23-milijonskem otoku so do zdaj potrdili le 909 primerov okužbe, od tega je bilo 75 lokalnih prenosov.