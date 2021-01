Festival Coachella zaradi koronavirusa najverjetneje že drugo leto odpovedan

Los Angeles, 30. januarja - Organizatorji kalifornijskega glasbenega festivala Coachella, ki naj bi zaživel aprila, so ga bili v tradicionalni spomladanski izvedbi zaradi epidemije covida-19 prisiljeni odpovedati. Festival so zaradi epidemije odpovedali že v lanski izdaji, čeprav so sprva še upali, da ga bodo lahko izvedli v jesenskem času.