Dnevnik o odnosu vlade do visokega šolstva (30. 1.)

Ljubljana, 30. januarja - Tomaž Klipšteter v komentarju Z vladno macolo nad izobraževanje piše o tem, da Slovenija potrebuje utemeljeno in poglobljeno razpravo o javnem (visokem) šolstvu. Ob tem je kritičen do zamika podaje vladnega soglasja k razpisu za vpis v študijske programe in opozarja, da študijskih mest ni mogoče večati in manjšati kot deleža pijač v koktajlu.