Newyorški borzni indeksi v minulem tednu zapravili vso rast v letošnjem letu

New York, 30. januarja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili teden s precejšnjimi padci in zapravili vso rast v prvem mesecu letošnjega leta. V petek so delnice spet padale zaradi spopada med malimi delničarji in velikimi skladi okrog podjetja GameStop, katerega delnice so se po padcu v četrtek spet podražile za 70 odstotkov.