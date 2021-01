Ljubljana, 29. januarja - Nogometaši Lyona so v 22. krogu francoske lige premagali Bordeaux z 2:1 in se vsaj začasno povzpeli na vrh lestvice. Tam imajo točko prednosti pred PSG in Lillom, ki ju tekmi čakata v nedeljo. PSG bo gostoval pri Lorientu, Lille pa bo gostil Dijon.