Newyorške borze končale neenotno

New York, 29. januarja - Newyorške borze so trgovanje zaključile neenotno. Po nadzoru regulatorjev, ker so mali vlagatelji v torek z intenzivnim odkupovanjem močno podražili delnice podjetja GameStop, se je nakupovala mrzlica ponovila. Regulatorji so namreč nekatere ukrepe omilili. Vlagatelje skrbi tudi preizkušanje cepiva proti koronavirusu podjetja Johnson & Johnson.