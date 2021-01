Danski rokometaši po zmagi nad Španci drugi finalisti SP

Kairo, 29. januarja - Danski rokometaši so se po zmagi nad Španci s 35:33 (18:16) prebili v finale svetovnega prvenstva v Egiptu. V nedeljo se bodo pomerili s Švedi, ki so na današnji prvi polfinalni tekmi v Kairu premagali Francoze z 32:26 (16:13). Veliki finale med Danci in Švedi se bo v nedeljo pričel ob 17.30, mali finale med Francozi in Španci pa ob 14.30.