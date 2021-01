Titisee-Neustadt, 29. januarja - Smučarke skakalke so se z Ljubnega preselile v nemški Titisee-Neustadt, kjer so jih danes pričakale zelo zahtevne vremenske razmere, dež, veter in mraz, ki so na koncu odnesle kvalifikacijsko serijo za jutrišnjo tretjo posamično tekmo te sezone.