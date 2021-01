Nov prvi mož policije Olaj: Vodilo policije je zakonitost, policistom bom kril hrbet

Ljubljana, 29. januarja - Nov generalni direktor policije Anton Olaj je danes od svojega predhodnika Andreja Juriča že prevzel posle in opravil že tudi pogovore z direktorji policijskih uprav in služb. "Potrjujem, da bom policistom kril hrbet, naše vodilo sta zakonitost dela in integriteta," je zagotovil v današnji izjavi za medije.