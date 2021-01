V trgovinah z živili od danes tudi nogavice in spodnje perilo

Ljubljana, 30. januarja - Z današnjim dnem bodo lahko prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, znova ponujale tudi nogavice in spodnje perilo. Tako je namreč v sredo odločila vlada. Hkrati se zaradi slabše epidemiološke slike danes zapirajo nenujne trgovine ter kulturne ustanove v obalno-kraški in zasavski regiji.