Evropske borze z velikimi padci, evro in nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 29. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes močno upadli. V rdečem se zaključuje slab teden za globalne borze, ki so ga zaznamovali strahovi, povezanimi z naraščanjem števila okužb s covidom-19, zamudami pri dobavah cepiv in šibkimi gospodarskimi obeti. Tečaj evra se je medtem nekoliko zvišal, nafta pa podražila.