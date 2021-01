Slovenija vztraja, da izključni coni v Jadranu ne smeta prejudicirati njenih pravic

Ljubljana, 29. januarja - Slovenska stran je na prvem tristranskem srečanju s Hrvaško in Italijo na delovni ravni o sodelovanju v Jadranskem morju izpostavila, da načrtovana razglasitev izključnih gospodarskih con Hrvaške in Italije ne sme v ničemer prejudicirati pravic Slovenije, ki jih ima ta po mednarodnem in evropskem pravu.