Dobavitelj odpoklical pozitivne kontrole iz serije hitrih testov z začetka januarja

Ljubljana, 29. januarja - Dobavitelj hitrih testov na okužbo z novim koronavirusom Majbert Pharm je zaradi težav s pozitivnimi kontrolami pri nekaterih izvajalcih odpoklical pozitivne kontrole iz serije, pri kateri so bile zaznane težave, so za STA potrdili na ministrstvu za zdravje. Gre za testne komplete, ki so bili razdeljeni 2. januarja in umaknjeni do 5. januarja.