Med osrednjimi opozicijskimi kritikami Kustečevi dolgotrajno zaprtje šol

Ljubljana, 29. januarja - V opozicijskih LMŠ, SD in SAB so potrdili, da bodo prispevali podpise pod interpelacijo ministrice za izobraževanje Simone Kustec, ki jo je v četrtek najavil koordinator Levice Luka Mesec. V izjavah so opozarjali predvsem na dolgotrajno zaprtje šol, kar da ima hude posledice za šolajočo se generacijo, zlasti pa otroke iz socialno šibkejših okolij.