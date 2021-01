Policija prepovedala več protestov proti ukrepom zaradi covida-19 konec tedna na Dunaju

Dunaj, 29. januarja - Policija je danes prepovedala 15 od skupno 17 protestov proti ukrepom zaradi epidemije novega koronavirusa, ki so bili ta konec tedna napovedani na Dunaju. Policija je prepoved utemeljila z grožnjo javnemu zdravju, saj v preteklosti protestniki niso ohranjali razdalje, niti nosili zaščitnih mask in so s tem kršili epidemiološke ukrepe.