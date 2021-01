SBI TOP na tedenski ravni porasel za 0,12 odstotka

Ljubljana, 29. januarja - Indeks SBI TOP je v minulem tednu pridobil 0,12 odstotka, zaključil je pri 940,01 točke. Vlagatelji so opravili za 5,3 milijona evrov prometa, v povprečju torej dober milijon evrov na dan. Med pomembnejšimi borznimi družbami je poslovne rezultate za lani objavila novomeška Krka, in sicer so bili ti rekordni.